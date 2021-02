¿Fredy Guarín tiene nueva novia? Sara Uribe habla de la misteriosa mujer

Uno de los grandes fichajes de la Liga Betplay 2021 fue el de Millonarios con Fredy Guarín, quien arregló todo con las directivas ‘embajadoras’ para cumplir su sueño de vestir la camiseta capitalina.

No obstante, la estadía del mundialista no ha pasado desapercibida por las tierras bogotanas, ya que su ex pareja, Sara Uribe, con quien tuvo una relación y de la cual nació su hijo Jacobo, dejó entrever que el volante mundialista con la Selección Colombia tiene una nueva pareja.

Todo parece indicar que la médica veterinaria, Pauleth Pastrana, sería la novia del volante azul, quien comparte la misma pasión por los caballos, teniendo en cuenta que ambos, en sus redes sociales, publican imágenes consintiendo a los animales.

Hay que señalar que ni Guarín ni Pauleth han confirmado el supuesto romance, pero las publicaciones de la médica veterinaria en los lugares que suele visitar el jugador ‘embajador’ podrían dar muestras de que ambos tienen su 'guardado'.