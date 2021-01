'Fue en diciembre': Lina Tejeiro revela detalles de su última relación íntima

La actriz Lina Tejeiro sigue dando de qué hablar en redes sociales por cuenta del variado y polémico contenido que comparte, para saciar la curiosidad de algunos de sus seguidores, que no suelen perder ningún espacio para hacerle preguntas atrevidas.

En esta oportunidad, la actriz decidió contestar algunas de esas preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram. “¿Cuándo fue la última vez que hizo el delicioso?”, y “¿cuándo fue la última vez que besaste a alguien?”, fueron algunas de ellas.

A la primera pregunta, Tejeiro contestó ligeramente nerviosa que “en diciembre” fue la última vez que estuvo con alguien. Sobre la segunda, aseguró que en el mismo mes besó a una persona.

Asimismo, dijo en una de las preguntas que no está interesada en una relación formal en la actualidad. “Hace mucho tiempo no me gusta alguien, me he vuelto tan complicada. Desde mi ex no me gusta nadie. (...) Pa’ que yo coquetee con alguien, en serio me tiene que gustar y hay mucha gente que confunde la cordialidad con la coquetería'', explicó.

Finalmente, cabe recordar que recientemente la actriz fue vinculada sentimentalmente con Llane, exintegrante de la agrupación Piso 21. Sin embargo, ella desmintió el rumor y aclaró que solo eran amigos.

“Muy gracioso porque ustedes no lo pueden ver a uno con nadie porque ya inventan un romance. No, somos muy buenos amigos, ahorita estamos trabajando juntos. Hemos hecho una buena amistad, pero romance, no hay”.