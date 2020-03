Fue Mack quien me terminó: Jessica Cediel habla sobre el fin de su compromiso

La modelo colombiana Jessica Cediel salió a aclarar rumores sobre el fin de su compromiso con el deportista estadounidense Mack Roesch, el cual había anunciado en diciembre de 2019, apenas meses después de haber roto su compromiso con Leo Sarria.

El viernes la presentadora sorprendió al confirmar que estaba soltera, despejando dudas sobre si seguía o no comprometida con Roesch, sin embargo minutos después de que ella hizo esta publicación, en la que además dijo que estaba feliz de estar lejos de personas que quieren fama usando su nombre, su ex pareja publicó una imagen en la que aseguró que se comprometió con ella "por amor".

Ante esta publicación, Cediel explicó la razón que llevó a que su relación terminara, recordándole a Mack que fue él quien le terminó a ella y desapareció sin más.

"Venía de una relación sentimental de la que un día de la nada, esta persona se levanta y me envía un mensaje terminándome, ok. Me terminó, yo le dije: sí, estoy de acuerdo, terminemos, no vamos para ningún lado y ahí se quedó el tema", contó la modelo.

"Este personaje desaparece y no contesta una sola palabra más... Después de que dije: bueno me terminaron, borré todas las fotos que tenía en mi Instagram, porque ustedes saben que cuando uno termina borra absolutamente todo".

Esta acción hizo que el deportista reaccionara, pues varios de los seguidores comenzaron a cuestionarse por qué ella había borrado las fotos en las que aparecía con él, mientras que en el perfil del estadounidense todo permanecía intacto.

"Después de que borro las fotos que teníamos de los dos, este personaje vuelve y aparece para reclamarme por qué había borrado las fotos de él de mi Instagram. Le dije: borré las fotos porque es mi cuenta y si no tengo nada con esa persona pues las borro. Mi cuenta queda limpia pero en la de él, queda información falsa de un compromiso que no existe", detalló.

La colombiana dijo que para despejar la confusión de sus seguidores, hizo la publicación el pasado viernes confirmando que estaba soltera. "... luego este personaje que me terminó, publica una foto diciendo que estaba conmigo por amor... si estabas conmigo por amor, entonces... No sé, confusión".

Admitió que la confundió la publicación de su expareja porque fue él quien dio todo por terminado. "Acabas una relación y después sales a decir que es que el amor.... Después entonces uno es la mala del paseo, uno es la que tiene problemas psicológicos y delirio de persecución".

Jessica señaló que para ella es incómodo tener que salir a hablar de su vida sentimental pero que lo hace por amor a sus seguidores. "No es un secreto que he salido a admitir públicamente que cometí dos errores, pero que al mismo tiempo le doy gracias a Dios porque no me tiré el resto de mi vida, porque si no hubiera sido una pesadilla".

Ahora manifestó que se siente tranquila y que de los errores se aprende. "Todo en la vida pasa por algo", agregó.