Fuerte discusión entre los participantes de Survivor, la isla de los famosos: hubo gritos

La falta de alimento, el no poder dormir, el indomable clima, el miedo a las picaduras de los animales y la llegada de los nuevos integrantes, son algunos de los factores que han generado irritabilidad entre los participantes de Survivor, la isla de los famosos.

Durante la última prueba de salvación, cada una de las tribus quiso lanzar al ruedo a los nuevos integrantes y ver qué tan fuerte e inteligentes son, pero las cosas se salieron de control debido al éxtasis del momento.

En la tribu KOI, la influencer Valentina Taguado mostró su molestia luego de que la nueva participante, Catherine Mira, le dijera una grosería al equipo durante la prueba, por lo que decidió confrontarla: “A mí eso no me gusta y espero que no se vuelva a presentar, y más que eres nueva”.

Por su parte, Camilo Sánchez también mostró su inconformismo después de que Mira mandara a sentar a una de las participantes de su tribu durante la misma competencia: “a mí nadie me manda a sentar”.

Pero el disgusto fue solucionado en el momento, y todos los participantes cerraron este tema con un fuerte abrazo de unión y se prepararon para una nueva competencia.