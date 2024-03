Como cada semana, en La Casa de los Famosos se llevó a cabo un nuevo cara a cara entre los participantes para elegir al nominado de la semana. Sin embargo, esta vez un duro enfrentamiento entre Omar y Alfredo, en el que tuvieron que intervenir los compañeros para calmar los ánimos.

Todo comenzó cuando Alfredo votó por Omar porque le molesta que el actor haga mucho ruido en la casa, a lo cual ‘Bola 8’ le respondió que no era el único que lo hacía. Luego de esto, ‘El Jefe’ decidió anular la nominación no Culotauro que también iba a votar por el chocoano, y Omar decidió celebrar de manera efusiva. “Es justicia de Dios”, dijo el actor.

Esta situación provocó la ira de Alfredo, quien le reprochó por, según él, aprovecharse de su religión. “No entiendo por qué metes a Dios en esto. Si Culotauro menciona a Dios, tú hablas. Haz lo que mejor sabes hacer, hablar de Dios y no sé qué en todas las cámaras. Eres un payaso, tarde temprano vas a salir, me sacas o yo te saco a ti para que estés claro”, le dijo el creador de contenido a Omar en un tono de voz alto.

Alfredo también le dijo a Omar que no era necesario que siempre metiera a Dios en sus conflictos, pues consideraba que siempre quería hacerse la víctima. "Va a volver a hacer lo que sabe hacer. Ir a las cámaras a hacerse la víctima y a sentarse solo en el sillón. (...) No quiero hablar con Omar, no quiero verlo ni en pintura", dijo el comediante ante las cámaras.