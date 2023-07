Fui al infierno y volví: Jamie Foxx habló de su enfermedad

Luego de varios meses de especulaciones por el estado de salud de Jamie Foxx, el reconocido actor norteamericano publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que le contó a sus seguidores cómo fue su proceso de recuperación, lo que tuvo que vivir y cómo se enfrentó a dicha situación en la que casi pierde la vida.

“Como pueden ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan bien. No estoy paralizado, pero fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Pero voy a volver y puedo trabajar”, indicó en un aparte del video.

El actor ganador del premio Óscar en 2005 con la película 'Ray' le agradeció a su familia, especialmente a su hermana y a su hija por haberlo apoyado durante su enfermedad.

“Gracias a ellas, a Dios, a mucha gente médica excelente, puedo dejarles este video. No puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia interviniendo de esa manera, y saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos”, aseguró.

Foxx también reveló cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar la decisión de mantenerse alejado del público y de los medios durante todo este tiempo.

“Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría”, manifestó.

Finalmente, la celebridad le agradeció a sus fanáticos y seguidores que se preocuparon por su estado de salud.

“Los amo a todos y amo todo el amor que recibí… Si me ven fuera de ahora en adelante y de vez en cuando rompo a llorar, es solo porque ha sido difícil, hombre. Estaba enfermo, hombre. Pero ahora tengo mis piernas debajo de mí, así que me acompañarán”, concluyó.

Cabe recordar que el pasado 11 de abril, la hija del actor Corlnne Foxx, dio a conocer a través de un comunicado lo que estaba sucediendo con su padre en ese momento.

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica. Afortunadamente, gracias a la rápida actuación y a los grandes cuidados, ya está en vías de recuperación”, aseguró Corlnne.

