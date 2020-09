"Fumo marihuana": Kendall Jenner se confiesa

Kendall Jenner se dio a conocer en el reality 'Keeping Up with the Kardashians' al lado de sus hermanas Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, también participa su hermana menor Kylie Jenner y su madre Kris.

Actualmente es una de las supermodelos más populares de la industria y también una de las que más factura. Ha desfilado para importantes marcas como Chanel, Givenchy, Marc Jacobs, Victoria's Secret, entre muchas otras.

Ver esta publicación en Instagram 🍓 Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 10 Ago, 2020 a las 2:19 PDT

Además, es una de las celebridades más populares en redes sociales. Nada más en Instagram acumula hasta el momento 139 millones de seguidores.

Por otro lado, el pasado ocho de septiembre la familia Kardashian anunció que le pondrían fin a su reality tras 14 años al aire. La última temporada se estrenará en 2021.