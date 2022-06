Una de las parejas que más causó polémica fue la de el actor Mauro Urquijo y la modelo trans, María Gabriela Ísler, quienes profesaron su amor públicamente y compartieron varios momentos juntos. Sin embargo, ese amor llegó a su fin.

María Gabriela Ísler le confirmó al programa de entretenimiento, Lo Sé Todo, que se había separado del actor hace cuatro meses y que quedó en 'shock'.

Me separé de mi esposo, hace aproximadamente hace cuatro meses. Realmente nunca supe más de él, nunca me dio la cara y no sé porqué. ¿Qué más voy esperar? A rey muerto, rey puesto". dijo la modelo transgénero.

Lo que se sabe es que Urquijo se habría ido sin previo aviso y aparentemente, se habría llevado varias pertenencias.

De igual manera, Ísler confesó que ya se encuentra inmersa en una nueva relación amorosa, desde hace cuatro meses. Aunque no entregó muchos detalles, dio pistas de que podría ser otro famoso. “Es centrado, no es viejo... Me ha mostrado cariño, me apoya”, añadió.

En cuanto a Urquijo, nadie sabe de su paradero, ni siquiera si exesposa y madre de sus dos hijos, Adriana López, quien se radicó en México.