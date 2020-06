Gal Gadot y Patty Jenkins reaccionan por aplazamiento de 'Wonder Woman 1984'

Una vez más, el estreno de 'Wonder Woman 1984' fue aplazado. La película, que estaba inicialmente programada para junio de este año, fue retrasada hasta el 14 de agosto debido a la actual emergencia sanitaria por la pandemia del Covid -19. Sin embargo, en los últimos días, Warner Bros. anunció una nueva fecha de estreno: el 2 de octubre.

Al respecto, la directora de la cinta - Patty Jenkins - comentó en Twitter: "Ojalá estuviéramos compartiendo nuestra película ayer, pero hay cosas más importantes que suceden en nuestro mundo en las que preferiríamos que te concentres por ahora. Gracias a nuestros fanáticos por ser tan geniales a nuestro lado. ¡No puedo esperar para que la veas! Enviando amor y sanación al mundo. ¡Nos vemos el 2 de octubre!".

Wish we were sharing our film yesterday but there are more important things going on in our world we'd rather you focus on for now. Thank you to our fans for being so great, by our sides. Can’t WAIT for you to see it! Sending love and healing to the world. See you October 2nd!! pic.twitter.com/BuOjMnlFsQ