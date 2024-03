Ganadores de los Premios Óscar en las principales categorías

"Oppenheimer", la película de Christopher Nolan sobre las angustias del inventor de la bomba atómica, dominó la ceremonia de entrega de los Premios Óscar con siete estatuillas. Le siguió la cinta surrealista "Pobres criaturas" con cuatro galardones.

Los siguientes son los ganadores en las principales categorías de la edición 96 de los Premios Óscar, que se celebró el domingo en Hollywood:

Mejor película: "Oppenheimer"

Mejor director: Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Mejor actor: Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Mejor actriz: Emma Stone, "Pobres criaturas"

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph, "Los que se quedan"

Mejor película internacional: "Zona de interés" (Reino Unido)

Mejor película animada: "El niño y la garza"

Mejor documental: "20 Days in Mariupol"

Mejor banda sonora original: Ludwig Goransson, "Oppenheimer"

Mejor canción original: Billie Eilish y Finneas O'Connell, "What Was I Made For?" de "Barbie"

Mejor fotografía: Hoyte van Hoytema, "Oppenheimer"

Mejor edición: Jennifer Lame, "Oppenheimer"

Mejor maquillaje y peinado: "Pobres criaturas"

Mejor diseño de vestuario: "Pobres criaturas"

Mejor diseño de producción: "Pobres criaturas"

Mejor sonido: "Zona de interés"

Mejores efectos visuales: "Godzilla: Minus One"