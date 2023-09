Georgina impactó en video de Sebastián Yatra; se robó las miradas

El estreno de “Energía Bacana” llega tras el exitoso tema del año, “Vagabundo” junto con sus compatriotas colombianos Manuel Turizo y Beéle. La famosa presentadora de televisión Gayle King le entregó al talentoso artista una placa Platino Latino certificada por la RIAA por el tema, el cual presume de 279 millones de reproducciones globales hasta la fecha.

El sencillo es tres veces Platino en España y cuenta con múltiples certificaciones Oro en Latinoamérica. Este verano, Sebastián se presentó cantando la contagiosa melodía “na-na-na-na-na” de "Vagabundo" junto a cientos de miles de fans en festivales internacionales donde agotó boletas.

El tema generó una amistad entre Yatra y el actual jugador #1 de tenis en el mundo, Carlos Alcaraz, quien dijo a los medios que es su canción favorita. El dúo participó en el partido benéfico “Stars Of The Open” durante el US Open con el fin de ayudar a Ucrania. Aunque no fue una competencia fácil, por lo que Rafael Nadal lo entrenó para esa noche especial.



Hay que destacar que, Sebastián Yatra es una estrella pop, multi galardonada. Portador de un sin número de galardones con más de 37 mil millones de streams combinados en su exitosa trayectoria musical.

Ha recibido galardones por su tema “Tacones Rojos”, nominado al Grammy y ganador de 2 premios Latin Grammy gracias a su álbum multi-platino ‘Dharma’ y el tema “Dos Oruguitas” de la película ‘Encanto’ de Disney. Esta fue la primera canción en español en ser interpretada en la premiación de los Óscar.