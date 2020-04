Gigi Hadid estaría en embarazo tras su reconciliación con Zayn Malik

Zayn Malik y Gigi Hadid se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula internacional desde 2015. Tras dar por terminada su relación durante un tiempo, las celebridades confirmaron que habían retomado su amor y se encontraban atravesando un buen momento juntos.

Sin embargo, la modelo y el cantante llamaron la atención de sus fieles seguidores luego de que TMZ, portal especializado en entretenimiento, confirmara que ambos estarían esperando su primer bebé, mientras pasan la cuarentena juntos.

De acuerdo con información brindada por fuentes cercanas a las celebridades, la famosa modelo ya tiene 20 semanas de embarazo, es decir, cinco meses, pero que por el momento no se conocían detalles sobre el sexo del bebé. De igual forma, en aquel artículo se asegura que la familia de los jóvenes estaría emocionada por el nuevo integrante.

No obstante, pese a los rumores de este supuesto embarazo, Hadid compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías del cumpleaños del exintegrante de One Direction el pasado 23 de abril. Lo curioso de esto es que en este registro no se hizo evidente el embarazo de la estrella de la moda.

En el ‘boomerang’ que fue publicado en la red social, se puede ver a Zayn en compañía de su novia y su cuñada, la también modelo Bella Hadid, quien lo abraza y sonríe a la cámara. Por su parte, Gigi sostiene dos globos que señalan la edad que cumplió su novio y posa de medio perfil.

El mismo portal de entretenimiento recordó que la pareja retomó esta relación el pasado mes de diciembre y fueron vistos en las calles de Nueva York. Ambos confirmaron la noticia el Día de San Valentín.

Por el momento ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto sobre estos rumores.