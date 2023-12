Netflix ha decidido llevar la transparencia sobre los hábitos de visualización a un nuevo nivel al lanzar "What We Watched: A Netflix Engagement Report". Este informe, que se publicará dos veces al año, proporcionará detalles sobre lo que la audiencia ha estado viendo en la plataforma durante un periodo de seis meses.

El reporte abarca más de 18.000 títulos, representando el 99% de todas las visualizaciones en la plataforma, con un total de casi 100 mil millones de horas vistas.

Lea también: Histórico acuerdo en la COP28 para transitar al fin de los combustibles fósiles

Durante la primera mitad de 2023, más del 60% de los títulos lanzados por Netflix aparecieron en las listas semanales de los 10 mejores.

Se destaca el retorno de favoritos como "Ginny & Georgia" y "The Marked Heart", “You”, las secuelas de la película Murder Mystery 2 y Extraction 2, así como el éxito de nuevas series como "The Night Agent", “The Diploma”, “The Glory” y "Beef".

El informe también revela la importancia de las producciones no inglesas, que representaron el 30% de todas las visualizaciones. Además, destaca el impacto duradero de títulos en Netflix, como "All Quiet on the Western Front", que debutó en octubre de 2022 y generó 80 millones de horas vistas entre enero y junio de 2023.

“El éxito en Netflix viene en todas las formas y tamaños y no está determinado solo por las horas vistas. Tenemos películas y programas de televisión de gran éxito con horas vistas tanto más bajas como más altas. Se trata de si una película o un programa de televisión emocionó a su audiencia, y el tamaño de esa audiencia en relación con la economía del título”, indicó Netflix en su blog oficial.

Suits, con 599,1 millones de horas vistas, por delante de los 581,9 millones de horas de Manifest. En este período, Stranger Things registró 347,6 millones de horas vistas, superior a las 311,2 millones de horas vistas de Seinfeld.

Lea también: Locales de cinco centros comerciales resultaron afectados por incendio en Medellín

En cine, La madre, protagonizada por Jennifer Lopez, fue la película más vista de Netflix, con 249,9 millones de horas vistas. E idioma español La reina del sur lo más visto con 429 millones de horas, ubicandose en el séptimo lugar del top global.

Este informe, junto con las listas semanales, busca brindar a los creadores y a la industria una visión más profunda de las preferencias de la audiencia, marcando un paso en la transparencia de la plataforma de streaming y su contribución a la comprensión de la industria del entretenimiento.