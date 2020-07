Glee y su maldición por las catastróficas desdichas de sus actores

Hace unas semanas el escándalo volvió a contraatacar al cast del famoso musical y esta vez le tocó a Lea Michele. Luego de las protestas que se desataron tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos, muchos famosos no dudaron en recurrir a sus redes sociales para manifestar su apoyo al movimiento antiracial que provocó esta muerte, y Lea fue una de ellas.

La protagonista de Glee publicó en su twitter: “George Floyd no merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe terminar”. Ante esta reflexión, otra participante de la serie, Samantha Marie Ware, no dudó en responderle recordándole sus agresiones durante el rodaje.

“Me parto de risa ¿Recuerdas cuando hiciste que mi primer trabajo en televisión se convirtiera en un infierno? Porque yo nunca lo olvidaré. Creo que le dijiste a todos que, si tenías oportunidad, ‘te cagarías sobre mi peluca’, entre otras microagresiones traumáticas que hicieron que me planteara mi carrera en Hollywood", aseguró Ware.

Vea también: Margarita Rosa de Francisco calificó al fiscal Barbosa como "un bobo con poder"

Naya Rivera - Desaparecida