Globos de Oro: la lista de películas y series nominadas

En la categoría de mejor serie de comedia o musical, 'Ted Lasso' y 'The Bear' destacan entre las nominadas, compitiendo con 'Abbott Elementary' ('Colegio Abbott' en español), 'Jury Duty', 'Bary', y 'Only Murders in the Building'.

Para la mejor serie dramática, 'Succession' y 'The Crown' lideran la lista, compitiendo con 'The Last of Us', 'The Morning Show', '1923' y 'The Diplomat'. Estas nominaciones subrayan la calidad y diversidad en el panorama televisivo.