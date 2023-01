Gorda Fabiola defiende el botox y dice que se lo aplicará hasta que pueda

En medio de una entrevista con un programa de entretenimiento nacional, la gorda Fabiola mencionó que es fan número uno de este procedimiento.

“La juventud la llevo en el alma, pero por fuera me ayudo y lo que veo en el espejo me encanta”, mencionó.

Pese a los comentarios que le ha hecho la gente por el uso de este y los efectos que puede tener a largo plazo, la comediante mencionó que esperará el momento en el que eso suceda para ver qué decisión tomar, pero que por ahora seguirá utilizándolo.

“Por lo pronto, yo soy feliz con el resultado del bótox”, dijo Fabiola, quien además mencionó que “cuando yo me hago todas estas pendejadas yo me miro y me digo ‘que linda estás gorda’ y me llevo el mundo por delante”, concluyó.