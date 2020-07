Gorillaz lanza una canción como homenaje a PAC-MAN

Mire acá: Pac-Man cumple 40 años y le Nvidia hizo un increíble homenaje

Cabe resaltar que 'Gorillaz' está conformada por el cantante '2D', el bajista 'Murdoc Niccals', el guitarrista 'Noodle' y el baterista 'Russel Hobbs'.

Creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett, su aclamado álbum debut fue lanzado en 2001, los álbumes posteriores de la banda ganadora de un premio BRIT y Grammy son Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) y The Now Now (2018).

Gorillaz ha logrado convertirse en un fenómeno verdaderamente global y que ha logrado el éxito de maneras innovadoras, recorriendo el mundo desde San Diego hasta Siria, ganando numerosos premios, incluyendo el codiciado Jim Henson Creativity Honor.