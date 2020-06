Goyo y su fuerte mensaje a Karol G por publicación sobre racismo

El mundo se consternó luego de que se diera a conocer la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Estados Unidos. Tras este hecho, millones de personas se unieron y levantaron la voz contra el racismo y la discriminación que existe hacia las personas afrodescendientes.

Miles de artistas se han referido a este duro tema a través de redes sociales y han compartido contenido referente a las injusticias que viven algunas personas en la sociedad. Por tal motivo, varios han querido generar publicaciones que derriben las barreras de las diferencias que se han creado en el mundo y que transformen esta realidad.

Lea además: Billie Eilish se desnudó en un cortometraje para protestar contra el Body Shaming

Karol G quiso pronunciarse al respecto en su cuenta oficial de Twitter y enviar unas palabras cuestionando la división social que existe entre los humanos. En su mensaje, la artista urbana quería transmitir igualdad y un rechazo por la discriminación.

“No sé a quién se le ocurrió dividir la sociedad por ‘razas’. Usted no tiene un amigo blanco, un primo negro o un compañero caucásico. Usted tiene un amigo, un primo y un compañero. Fuck that”, escribió la colombiana en un trino.

Sin embargo, este post no fue del completo agrado de algunas personas, entre las que se destacaba Goyo, la integrante de la agrupación ChocQuibtown, que aprovechó para citar este texto y referirse al tema.

“Los mensajes de Karol G queriendo solidarizarse con esta causa son ejemplo de cómo alguien que hace música y videos con factura afrodescendiente, con ídolos NEGROS, no tiene claro lo que es RACISMO ni discriminación, ni la importancia de las razas. Y es algo que sumaría mucho”, respondió la cantante sobre las acciones y conocimientos de esta problemática.

“Latinoamérica debe pensar seriamente en hablar más fuerte sobre etnoeducación”, agregó.

Los mensajes de @karolg queriendo solidarizarse con esta causa; son Ejemplo de como alguien que hace música y videos con factura afrodescendiete, con ídolos NEGROS. No tiene claro lo que es RACISMO, Ni Discriminacion, ni la importancia de las razas. Y es algo que sumaría Mucho. https://t.co/Mrv7F1k92G — 👑 Goyo (@GOYOCQT) June 1, 2020

Le puede interesar: "Lorena, te estamos escuchando", estudiante deja micrófono abierto mientras tiene sexo en plena clase virtual

Sin embargo, Karol G fue criticada por otro trino, que borró minutos después, donde quiso poner un ejemplo de este tema a través de una fotografía de su mascota.

“El ejemplo perfecto de que el blanco y el negro se la llevan bien juntos #BlackLiveMatter”, escribió.

Ante algunos comentarios negativos que recibió en las plataformas digitales, la estrella musical decidió pedir una disculpa y aclarar que sus intenciones con esta imagen no eran ofender a nadie, sino transmitir un mensaje “bonito”.

“Lo que quise decir es que el racismo es terrible, que no lo entiendo. Estos días me he sentido muy afectada viendo la gravedad de la situación y es extremadamente doloroso ver cómo estas cosas siguen pasando. Es el momento donde TODO ESTO TIENE QUE PARAR”, señaló la colombiana, enfatizando en el mensaje que publicó antes.

Por su parte, Goyo continuó publicando trinos sobre el racismo y algunos hechos que se viven en Colombia por culpa de acciones de las autoridades.