Romeo Santos es conocido como el ‘Rey de la bachata’ y su particular voz, que para algunos es ‘afeminada’, es lo que lo caracteriza desde que se lanzó a la fama hace dos décadas con la agrupación Aventura.

Es considerado por sus seguidoras como un ‘sex symbol’, lo que él sabe aprovechar en sus conciertos para conquistar a todas las ‘feminas’ como él las llama en los shows. El intérprete ha sido varias veces objeto de burlas por su voz, la cual no cabe duda que es especial y particular y es la que lo ha llevado a la fama.

Precisamente, las burlas también han venido de sus colegas con quienes ha compartido en varios temas musicales.

Uno de ellos es el cantante Nicky Jam, quien imitó a Romeo Santos durante una entrevista que le realizó Molusco este año por el lanzamiento de ‘Fan de tus fotos’, un hit musical de ambos artistas.

En la grabación, Nicky Jam cuenta que ya anteriormente le había enviado dos canciones a Romeo Santos para grabarlas juntos y recibió un contundente No de parte del rey de la bachata.

“Él es muy perfeccionista para la música, la primera canción que le envié, la escuchó y me dijo: ‘no me siento ahí, tú me entiendes’ y le dije listo está bien, luego le envié otra canción, la escuchó y me dijo: ‘es un palo, pero no me veo ahí’”, contó Nicky, pero lo hizo de una forma muy particular, pues cuando replicó la respuesta que le dio el artista imitó su voz al hablar casi que a la perfección.

