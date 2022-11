Gran apoyo a comunidad LGBTI con asistencia de Ricky Martin al Mundial de Qatar

El tratamiento de las personas LGBTQ+ en un país en el que la homosexualidad y las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas también preocupa. Las autoridades aseguran que "todo el mundo será bienvenido".

Será también el Mundial en el que los aficionados no tendrán una cerveza a mano. El viernes se confirmó la prohibición de su venta alrededor de los estadios.

Lea también: Mundial de Qatar 2022: El mensaje de esperanza que envió el actor Morgan Freeman en su inauguración

En Catar el alcohol está prohibido salvo algunas excepciones y se podrá conseguir en varios hoteles, restaurantes y en las 'Fan Zones' por no menos de 11 dólares (10,60 euros) la cerveza.

En su discurso Infantino, el presidente de la FIFA, pidió a todos los actores del torneo que "no dividan". "El mundo ya está suficientemente dividido, organizamos una Copa del Mundo, no una guerra, disfruten", añadió.

Alemania y Dinamarca han avisado que sus capitanes, Manuel Neuer y Simon Kjaer, llevarán el brazalete 'One Love', a favor de la inclusión y contra la discriminación, y no los propuestos por la FIFA: 'Salvemos el planeta', 'Educación para todos' o 'No a la discriminación'.