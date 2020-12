Greeicy envió reflexión sobre el "poder" de la mente con sensual baile

Greeicy Rendón es una de las artistas colombianas que más reconocimiento y fama ha alcanzado en la industria musical en los últimos años, debido a su voz, talento y estilo artístico. Su belleza ha sido comentada por millones de personas, que día a día disfrutan de los contenidos que ofrece en redes sociales.

Recientemente, la intérprete de ‘Los Consejos’ dejó sin palabras a sus fieles seguidores de las plataformas digitales luego de compartir un sensual video donde aparece bailando en una playa paradisiaca. No obstante, lo que se robó la atención de los curiosos fue la fuerte reflexión que envió la joven sobre el poder que tiene la mente para lograr fingir un estado de ánimo frente a la cámara.

La artista inició el texto, ubicado en el pie de foto, contando la anécdota detrás del clip, pues en ese momento no se encontraba bien de ánimo y tenía la energía bastante baja. Una de sus amigas le sugirió que grabaran un video con el espectacular fondo tropical, pero ella no estaba de acuerdo porque no es fan de fingir las emociones.

“Los que me conocen saben que cuando no me siento bien, no me gusta fingir. Prefiero retirarme hasta encontrar la respuesta y regresar por aquí para compartirla. (…) No me sentía muy bien y mi energía estaba extremadamente bajita, pero Carolina Giraldo me obligó prácticamente a grabar este video. Me dijo: ‘Te ves hermosa, el lugar está precioso…la luz, baila que a la gente le gusta verte bailar”, relató Rendón, enfatizando en que esto sucedió aproximadamente hace un mes y medio.

Greeicy señaló que cada vez que ve este video se da cuenta de que estaba fingiendo, a pesar de que no le gusta, pero ya lo ve como una reflexión de lo poderosa que es la mente en momentos cuando uno se encuentra inestable emocionalmente.

“Ver este video me reconfirma lo poderosa que es la mente y como, aunque a veces es nuestra MEJOR ALIADA, también puede convertirse en nuestra peor enemiga”, agregó la artista en el mensaje.

No obstante, varios amigos y fans aprovecharon para halagarla por este análisis, las palabras que utilizó y lo hermosa que luce en bikini durante esta grabación.