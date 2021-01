¿Greeicy le perdonaría unos 'cachos' a Mike Bahía? Ella responde

Los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía han demostrado ser una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento a lo largo de sus aproximadamente nueve años de relación. Sin embargo, ¿podrían superar situaciones extremas como una infidelidad?

Recientemente Greeicy respondió a varias de las preguntas de sus seguidores en redes sociales y una de ellas estaba enfocada en si le perdonaría una infidelidad a su pareja.

"No sé. Yo creo que sí. Llevo muchos años con él, no sé, estoy hablando de algo que no sé, porque si me ha sido infiel no me he dado cuenta (...) es una persona que me ha generado siempre tranquilidad (...) no sé qué decir", contestó.

Greeicy Rendón ha estado vigente en la industria del entretenimiento desde su participación en la segunda temporada del Factor XS, estrenada en 2007.

Posteriormente, desarrolló una carrera en la actuación protagonizando producciones como la serie juvenil 'Chica vampiro' y 'Las Vega's', emitidas por el canal RCN.

Sin embargo, durante los últimos años ha estado dedicada a la música y, en 2019 lanzó su primer álbum de estudio titulado 'Baila'. Ese mismo año obtuvo una nominación a los Latin Grammy en la categoría de 'Mejor nuevo artista'.

Por su lado, Mike Bahía cuenta en su carrera musical con populares trabajos discográficos como 'Yo soy' (2017) y 'Navegando' (2019). Y, varias de sus canciones han pegado en la radio poniendo a bailar a miles de sus fanáticos, algunos de esos tema son: 'Buscándote', 'Déjame' y 'Detente'.

Y, en 2020 se llevó su primer Latin Grammy como 'Mejor nuevo artista'.