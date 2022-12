Greeicy Rendón confesó la infidelidad de un hombre con ella: incluso lo perdonó

La cantante vallecaucana, Greeicy Rendón, sorprendió a los asistentes de su concierto con una historia que, al parecer, le sucedió hace algunos años atrás y con la que sufrió una decepción amorosa.

Cabe mencionar que, actualmente, la artista tienen una consolidada relación con Mike Bahía y, además, disfrutan de su nuevo rol como padres.

Durante su presentación en Chile, Greeicy relató que un hombre la engañó, pero ella se hizo la loca y siguió como si nada hubiera pasado. “La primera vez este hombre comete un error muy grave conmigo, pero pues cualquiera se equivoca. Y él me dice: “Mira, esto no volverá a pasar, esto va a cambiar, yo me siento la verdad muy arrepentido”. ¿A cuántas no les han echado el mismo cuento? a mí me lo echaron y yo la verdad lo perdoné”, manifestó la caleña.

Sin embargo, nunca dijo nombres y mucho menos confirmó si se trataba de su actual pareja, Mike Bahía.

Posteriormente, los músicos dejaron de tocar y todo quedó en silencio, lo que podría ser parte del show, de todos modos, la artista de 30 años dijo: “La segunda vez, es más… ¿por qué dejan de tocar? ¿Saben porque dejan de tocar? Porque lo conocían”.

La historia continuó y Greeicy se acercó a uno de sus bailarines, tomó su rostro y le preguntó si él conocía a dicho hombre: “Se les hace así [hace gestos de miedo] porque lo conocían. Sabían lo que me estaba haciendo, sabían lo que estaba pasando y ninguno fue capaz de decirme nada, pero está bien, no pasa nada”, concluyó Rendón.