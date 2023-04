Greeicy Rendón confiesa que nunca quiso ser mamá

¿Cómo empezó la historia entre Greeicy y Mike?

Hace un par de meses, la misma caleña confesó que ella fue la que tomó la iniciativa y enamorar al intérprete de 'Buscándote'.

Ella indicó que se conocieron en un bar, porque una amiga la invitó y allí cruzaron miradas. Todo quedó ahí, pero Greeicy se quedó pensando en él y le pidió a su amiga que le escribiera y le pasara el número de ella.

Sin embargo, cuando ella le escribe, él no había guardado el número y decía que "más me gustaba". La mujer veía que él no tenía el más mínimo interés por ella y así le encantaba más.

Además, dijo que fue complicado conquistarlo, porque él no estaba buscando nada, pero ella lo logró enamorar y ahora están más felices que nunca.