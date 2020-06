Greeicy, por su parte, no disimuló la emoción y hasta gritó por la mención del salsero.

“Perdón, puedo parecer muy montañera, todo lo que ustedes quieran... no sé, pero nunca en la vida me habían sudado tanto las axilas y me había puesto tan nerviosa como en ese momento en el que me llega que Marc Anthony me mencionó”, expresó con un fuerte grito.

Muchos de sus seguidores la envidiaron y no dudaron en compartir su felicidad.

“Para morirse de la emoción”, “Yo me desmayaría de la emoción y también amo esa canción”, “¡Uff, es que con esa canción quien no! Y ni que decir de este artista”, “Ella es divina y humilde mejor dicho es la mujer perfecta”, fueron algunos de los mensajes que recibió.