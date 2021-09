Este jueves 23 de septiembre se llevarán a cabo los Billboard de la Música Latina, uno de los eventos más relevantes para reconocer a los artistas que han logrado destacarse durante el último año en la industria musical y donde de seguro, muchos colombianos brillarán.

Esa era la idea de Greeicy Rendón, quien fue una de las invitadas a participar en la gala de esta noche en el Watsco Center de la Universidad de Miami. Allí, la colombiana contó que sería una de las presentadoras del evento y también participaría junto a su novio Mike Bahía.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Greeicy se mostró desanimada a causa del impedimento que tuvo para viajar a Estados Unidos a prepararse para el evento.

“Tenía un viaje, iba a ir a los Billboard, tenía una conferencia, una invitación súper linda junto a Mike con los Billboards, íbamos a estar en los premios, iba a presentar, mejor dicho, esta semana iba a ser productiva y llegué al aeropuerto y me bajaron del avión”, dijo la caleña a través de su cuenta de Instagram.

La razón que la llevó a no poder abordar, tuvo que ver con las restricciones que tiene el país sobre el virus Covid-19. “No tenía presente que, como había estado en España, para ir a Estados Unidos no puedes haber estado en Europa y tenía que haber estado mínimo 15 días fuera de Europa para viajar, entonces no pude ir a ver a mi chico”, agregó la artista.

Por ahora, la artista atraviesa una semanas de éxito después del lanzamiento junto a Alejandro Sanz del tema 'Lejos Conmigo', que la ubican en lo más alto de las listas de reproducciones y que ha tenido una gran acogida por parte de sus fanáticos.