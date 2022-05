Greeicy Rendón respondió a criticas por la forma en que le habla a su bebé

"Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero a mi bebé, yo amo a mi bebé", inició diciendo Greeicy, a través de sus historias en Instagram.

La interprete de "Los Besos" afirmó que su bebé sabe que tiene una "mamá brusquita" y le habla como si el entendiera "todas esas bobadas" que ella le dice.

Finalmente, Greeicy en sus videos se ve más enamorada que nunca de su primer hijo y junto a Mike Bahía disfrutan de esta nueva etapa como padres, a pesar que han tenido que pasar duras noches pero en las que se han apoyado.