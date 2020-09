Greeicy Rendón se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que revelara a través de una transmisión En Vivo si estaba en sus planes convertirse en madre.

La cantante sacó de la duda a sus seguidores después de que un internauta le cuestionará cuándo quería tener hijos.

“Cuando la vida lo quiera. Realmente no tengo afán, tenemos otras prioridades antes de, pero ustedes saben que a veces los hijos llegan cuando tiene que llegar y pues no tengo afán”, aseguró tras revelar que actualmente lleva siete años de relación con Mike Bahía.

La artista también aprovechó su interacción para contarles a sus fanáticos que tiene aproximadamente 28 tatuajes. El primero que se realizó fue en el empeine del pie y dice: “mantén los pies sobre la tierra”.

“Es una frase que mi madre me empezó a repetir muchas veces cuando empezaron a pasar cosas muy lindas en mi vida. Es una frase muy cliché, pero muy bonita. Es para no olvidarnos de dónde venimos y como empezó todo”, expresó.

Por otra parte, la caleña respondió cuál de sus canciones es la que más le ha llegado al alma.

“Todas, yo creo que cada una tiene algo especial. Obviamente hablando de mi realidad ‘Los Besos’, es una canción que me identifica mucho por mi relación, pero ‘Los consejos’ me parece mágica, tiene algo especial que independientemente de que estés viviendo la situación o no te la hace sentir”, añadió.

Finalmente expresó que como artista debe cantar de todo un poco y no solo de lo que ella vive en su día a día, pues solo le cantaría al amor. Sin embargo, sabe que también está el desamor y por eso toma historias prestadas para que todos se sientan identificados.