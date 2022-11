Greeicy Rendón y Lina Tejeiro con un outfit muy peculiar para concierto de Bad Bunny

Los conciertos de Bad Bunny en Colombia paralizaron a sus fans y todos los asistentes sacaron lo mejor de su armario para ver al puertorriqueño en vivo y en directo, el cantante se presentó este 18 y 19 de noviembre en Medellín y el turno para la capital es la noche de este 20 de noviembre.

En un corto video tanto Lina Tejeiro como Greeicy Rendón posaron juntas para presumir el outfit que escogieron para asistir al concierto de Bad Bunny, ambas se decidieron por un body negro y la intérprete de 'Los besos' lo combinó con un pantalón ancho del mismo color, mientras que la actriz usó un jean claro y zapatos blancos con negro.

Puede ver: [Video] como si estuvieran poseídas, ovejas llevan 14 días caminando en círculo sin razón alguna

Aunque al parecer se sentían muy orgullosas de su combinación para varios internautas no fue lo mejor que pudieron usar para la ocasión y dejaron cientos de comentarios dando su opinión, incluso algunos resaltaron que por lo menos ellas no se dejaron estafar como otras reconocidas figuras de las redes.

"La moda si incomoda en ocasiones ante todo la elegancia", "la pinta de Lina si me gusta, la de Greyci no tanto", "ellas son lindas y x eso no se verán feas pero esas pintas nooo", se lee en redes.