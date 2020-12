Greeicy revive su paso por Factor XS con un video

Colombia conoció a Greeicy Rendón cuando tenía 14 años y participó en la segunda temporada del reality musical, Factor XS, estrenada en el año 2007. Ahora, 13 años después de su paso por el programa, la cantante ha recordado los viejos tiempos con un sentido post en Instagram.

"Amo recordar. 14 años y una cantidad de sueños que pensaba que no podría lograr", escribió para acompañar el video.

Agregó: "Aunque suene a egocentrismo para muchos, tengo que decirles que me amo. Amo lo que he logrado, amo en lo que me he transformado, amo lo que soy como ser humano sabiendo que tengo mucho más por aprender. Que sean muchos años más de vida".

Desde su participación en Factor XS, Greeicy se ha mantenido vigente en la televisión colombiana. Posteriormente, se dedicó a su carrera como actriz trabajando en producciones como 'Correo de inocentes', 'Chica vampiro', 'Las Vegas', entre muchas otras.

Sin embargo, en los últimos años ha decidido enfocarse en su gran pasión: la música. En 2019 lanzó su primer álbum de estudio titulado 'Baila' y ese mismo año recibió una nominación al Latin Grammy como 'Mejor nuevo artista'.

Ha colaborado con varias estrellas de la música como Nacho, Cali Y El Dandee, Anitta, Danna Paola, Juanes, David Bisbal y, por supuesto, su novio Mike Bahía, con quien ha lanzado varios sencillos, destacan los títulos de 'Amantes' y la bachata 'Esta noche'.

Además, este 2020 también ha estado cargado de trabajo para la cantante, quien ha deleitado a sus fanáticos con nueva música. Algunas de sus últimas canciones son: 'Los besos', 'Los consejos' y una nueva colaboración con Nacho en el tema 'Contigo'.

También participó en el homenaje que se le hizo a Selena Quintanilla en los premios Juventud 2020. La caleña compartió escenario con otras talentosas artistas como Danna Paola, Ally Brooke - a quien conocimos como integrante de Fifth Harmony - y la reguetonera Natti Natasha.