Greeicy y el fenómeno paranormal que vivió en la habitación de hotel

Así fue el susto que vivió Greeicy:

De acuerdo con lo que relató la celebridad, todo ocurrió cuando se encontraba hospedándose en una habitación del lugar y comenzó a presenciar un hecho extraño.

Rendón aseguró que antes de acostarse a descansar cerró todas las puertas que tenía cerca, pero vio que una comenzó a abrirse lentamente. Su costumbre es confirmar que todo esté en su lugar y así evitar que se muevan o hagan ruidos.

“A ver, existe la posibilidad, por supuesto, de que esa puerta falle, pero yo acabo de cerrar las puertas porque siempre prefiero dejarlas cerras, estar segura de que lo hice y que no se vayan a mover”, expresó la colombiana, mostrando su asombro por lo ocurrido.

“Se acaba de abrir lentamente, no, no, no”, agrego mientras se tapaba la boca con la mano.

No obstante, Greeicy grabó la secuencia para mostrar que había dejado la puerta bien cerrada y que no había la posibilidad de que se abriera sin la ayuda de alguien. Este detalle despertó reacciones en sus fans, quienes creyeron que era algo paranormal o simplemente una causalidad.

“Obviamente prendí todas las luces para hacerlo”, escribió la cantante, luego de hablarle a “los espíritus” para que la dejaran tranquila.