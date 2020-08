Greeicy y el gracioso desayuno que le hizo a Mike Bahía

Mike Bahía y Greeicy Rendón han sido protagonistas de diferentes contenidos graciosos que se han hecho virales en redes sociales y que han despertado toda clase de reacciones entre sus seguidores. Ambos se han hecho bromas durante esta temporada de aislamiento.

Recientemente, Mike Bahía utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus fans una particular sorpresa que se llevó al despertar y buscar el desayuno que le había hecho su novia. En el clip que publicó en sus historias, el cantante dejó en evidencia una preparación que hizo la artista y que no resultó como ella esperaba.

Mientras Greeicy realizaba una entrevista por una videollamada, su pareja se acercó a la cocina y vio una olleta con una masa pegada al fondo y con olor a quemado, por lo que sintió curiosidad.

“El desayuno que me hace mi mujer. No sé qué es, no sé qué es todavía. No le puedo preguntar porque está en una entrevista, pero huele un poquito a quemado. ¿Ustedes dicen que me lo puedo comer?”, indicó el colombiano en el video.

Mientras estaba recostado en la cama, Greeicy aparece con un plato y, entre risas, afirma que es avena. Mike le dice que la pruebe y coma la primera cucharada, a lo que ella se muestra animada y positiva pese a que se le quemó la receta.

Al probar esta preparación, la intérprete de ‘Los Besos’ no pudo evitar mostrar el desagrado que le causó el sabor de la avena quemada y la escupió en el plato. Bastante sorprendida aseguró que sabía “asqueroso” y que no entendía por qué.

Greeicy se defendió en su cuenta personal de la misma plataforma digital e indicó que le preparó aquel desayuno con mucho amor a su “Cevivo”, pero las cosas no resultaron bien cuando olvidó la olleta en el fogón por ocuparse en sus compromisos.