Gregorio Pernía no solo se ha destacado en MasterChef Celebrity por sus ocurrencias y carisma, sino que a través de sus redes sociales también suele llamar la atención por las publicaciones en las que muestra su lado más humano, como la reciente donación de comida que hizo para perros callejeros.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones de Instagram, el actor se tomó el tiempo de enviar un reflexivo mensaje que muchos de sus seguidores aplaudieron.

Gregorio empezó por dar un tour por su finca ubicada en Bucaramanga, Santander, en donde resaltó la vida en el campo y la comida que logra cosechar en el lugar. "Quería mostrarles esto porque para mí había sido un sueño de toda la vida", contó el actor mientras mostraba el paisaje.

Instantes después, Pernía se tomó unos buenos minutos para hablar con sus seguidores sobre el sentido de la vida y afirmó que la verdadera felicidad está en las cosas más sencillas y no en los lujos. "No quiero juzgar ni señalar. Hay gente que cree que sí es importante tener un avión. A mí ese tipo de cosas no me gustan, primero, porque no tengo la plata, pero si yo tuviera mil millones de pesos en la cuenta, yo nunca me compraría una camioneta lujosa ni nada. Me da pena montarme en una camioneta lujosa cuando hay tanta gente comiendo mier**", expresó.

Además de contar cuáles son sus prioridades después de la trayectoria que ha tenido en el mundo artístico, muy a su estilo contó que ya tiene dos cosas que lo hacen feliz; la comida y el sexo.

Así mismo, Pernía fue contundente al hablar sobre las apariencias y extravagancias de las personas adineradas, por lo que hizo una invitación para apreciar los detalles más simples de la vida cotidiana. "Me afecta cuando hay malgasto, cuando hay opulencia. Esa opulencia viene acompañada de soberbia", concluyó.