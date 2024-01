Gregorio Pernía reveló que tuvo un hijo con empleada doméstica

Gregorio Pernía es uno de los actores colombianos que se ha ganado el cariño de los televidentes con grandes producciones, no solo nacionales, sino a nivel internacional.

Y es que los personajes que ha encarnado Pernía se han quedado en la memoria de muchos colombianos, entre ellos el que realizó en ‘La Hija del Mariachi’, con Colozo, pues era un músico y cantante con gran carisma.

Ahora el actor colombiano hace parte del programa reality de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’, donde ha hecho grandes confesiones sobre su vida personal que pocos conocían.

Lea además: ¿Adiós a los rencores? Shakira y la madre de Piqué recuperan su relación

Gregorio Pernía y su amorío con la empleada doméstica

El cucuteño reveló que cuando tenía tan solo 15 años tuvo un amorío con la empleada doméstica que ayudaba en la casa de sus padres.

De esta relación nació Diego, a quien conoció tan solo en 2019, luego de que el joven revelara que era hijo del reconocido actor.

Según mencionó Pernía, todo comenzó cuando el rumor de que el joven era su hijo se empezó a extender, por lo que quiso conocerlo y realizar una prueba de ADN.

De interés: 'Griselda': quién es quién en la serie protagonizada por Sofía Vergara

Tras hacer todos los análisis no hubo duda de que el joven era suyo, por lo que decidió reconocerlo legítimamente, esto bajo la mirada de algunos que preferían que lo mantuviera en secreto.

"Le mandé a hacer la prueba de ADN y salió 99.99 por ciento. Eso salió hace tres años, yo no sabía. Mucha gente que estaba alrededor mío me dijo 'no vas a decir que es tu hijo, es el hijo de la empleada de servicio’", rescató Pernía frente a sus compañeros y las cámaras.

Cabe destacar que este anuncio ya lo había hecho anteriormente en sus redes sociales, sin embargo, para algunos seguidores del reconocido actor, aún era algo desconocido, por lo que el fragmento del video se popularizó tanto en Tik Tok.