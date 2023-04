Gregorio Pernía se burló de la portada en la que apareció Karol G y le llueven críticas en redes

Karol G es la cara de la portada de la versión más reciente de la revista GQ, y aunque esto ha sido motivo de orgullo para muchos de sus fanáticos, la edición extrema de su rostro ha sido blanco de críticas y burlas.

A esto se unió el actor Gregorio Pernía, recordado por su papel de 'Titi' en 'Sin senos sí hay paraíso' y su participación en el reality de cocina 'MasterChef Celebrity', donde se mostró más natural y dejó conocer muchas más de su personalidad, con la que logró atraer a miles de seguidores.

Después de esto, Pernia ha estado muy activo en redes sociales compartiendo su día a día y anécdotas que acumulan cientos de likes y reacciones por parte de sus admiradores. Sin embargo, recientemente publicó un post que ha generado controversia e incluso, muchos de sus fanáticos aseguran que dejarán de seguirlo por este hecho.

Debido a la edición de la foto de la artista paisa, Gregorio no se quedó atrás y publicó una foto de él en la que deja ver su cara muy diferente con la descripción: “Estoy muy molesto por las fotos que me sacaron en la portada de @gq”.

Aunque algunas personas vieron esta publicación como una crítica directamente a la revista, la mayoría lo tomó como una burla a la cantante.

“Yo te admiro y soy tu tan pero esto no me parece una buena broma. Karol G tiene toda la razón. Se te fue la mano”, “Si lo haces como burla a Karol G no eres la mitad del hombre que todos hemos pensado”, son algunos de los comentarios.