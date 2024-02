Gregorio Pernía tuvo un hijo con su exempleada: revelan la identidad de la mujer

En un giro impactante durante su participación en el reality 'La casa de los famosos 4', realizada en Estados Unidos, el reconocido actor colombiano Gregorio Pernía, tener un hijo de más de 33 años, fruto de una relación con una exempleada doméstica.

La revelación dejó perplejos a los espectadores, ya que Pernía compartió que recibió consejos de personas cercanas para no reconocer a su primogénito debido a las circunstancias de su concepción. A pesar de estas críticas, el actor decidió enfrentar la situación y realizó una prueba de ADN, finalmente aceptando la paternidad de Diego.

Diego, es fruto de una relación que Pernía mantuvo a los 16 años con Ángela. A pesar de las dificultades iniciales y del rechazo por la diferencia de clases sociales, Pernía, decidió someterse a una prueba de ADN que confirmó su relación con Diego.

¿Quién esa la madre de Diego, el hijo mayor de Gregorio Pernía?

Ángela, la madre de Diego, reside actualmente en Ecuador, según la información que compartió Diego en sus redes sociales. Pese a que no viven juntos, él siempre le dedica emotivos mensajes a su madre.

"El amor de mi vida madre no estás con Migo, pero no importa porque sé que estás super bien gracias a Dios y te agradezco por todo 🙏 mi madre hermosa ❤️ te amo y te extraño" son algunas de las palabras de Diego Pernía.

Ahora bien, de acuerdo con las fotografías compartidas, la madre de Diego es una mujer de raza negra, con cabello corto y de aproximadamente unos 50 años.

¿Cómo se enteró Gregorio Pernía que tenía otro hijo?

Gregorio Pernía contó que su hijo Diego siempre le pedía a Ángela que le contará quién era su padre. No obstante, luego de tanta insistencia, ella decidió contarle la verdad.

En esas, Ángela le pidió a Diego que buscara en Google el nombre 'Gregorio Pernía' para conocer a su padre. Una vez, el joven hizo la búsqueda se dio cuenta de que su progenitor era un gran actor y de los más reconocidos en Colombia.

Ante esta revelación, Pernía decidió realizar una prueba de ADN que confirmó la paternidad con un 99.99% de certeza, situación que desconocía hasta entonces. A pesar de recibir consejos para no mencionar la relación con la empleada, Pernía le otorgó su apellido a Diego.

“Fui inmediatamente, me decían que no dijera que mi hijo era de la empleada de servicio y dije ¿qué pasa? La violencia más grande es la de clases sociales, no me importa, me hice la prueba y le di el apellido”, expresó Gregoria Pernía.