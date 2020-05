Grupo de africanos que bailan con ataúd están en crisis por culpa del coronavirus

Ahora bien, a pesar de que en las últimas semanas mostraron parte de su cultura, su líder, Benjamin Aidoo, aseguró que vive una dura crisis como consecuencia del coronavirus.

“La gente me llama para decirme tu video está por todas partes en internet, en las redes sociales, se volvió viral. Lo agradezco mucho… Este video me ayudó mucho, gané visibilidad. Mi visibilidad ha crecido. La gente quiere verme, me llaman para entrevistas”, aseguró Aidoo en entrevista para la BBC.

No obstante, expresó que jamás se imaginó que algo que lo llevó a la fama mundial, también le ocasionó una crisis económica.

“Con esta pandemia, mi negocio ha caído. Ha sido paralizado. Ahora no estamos haciendo negocio. Me siento muy mal”, explicó.

Benjamín finalizó la entrevista confesando que espera recorrer el mundo y dar a conocer esta costumbre.

“Sé que después de la pandemia vamos a viajar por el mundo para mostrarle a la gente lo que hacemos. Así sabrán cómo mostramos respeto a los muertos”, añadió.