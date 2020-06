Grupo feminista acusó a la película '365 DNI' de romantizar el abuso

La película polaca, '365 DNI' (365 días) - incluida este mes dentro del catálogo de Netflix - fue acusada por el grupo feminista británico, Pro Empower, de romantizar el abuso.

La organización - que de acuerdo con el periódico británico Daily Mail es dirigida por estudiantes - publicó en sus redes sociales una carta abierta a plataforma de streaming explicando sus razones y solicitando la eliminación de la película de su catálogo.

"Esta carta abierta destaca el peligro de alojar una película como '365 DNI' en su plataforma de transmisión. Le instamos a proporcionar una advertencia de activación adecuada, a reconocer cómo la película puede alimentar la cultura de la violación y considerar la posibilidad de eliminar la película por completo", expresa Pro Empower en Twitter.

@NetflixUK This open letter highlights the danger of hosting a film like #365days on your streaming platform. We urge you to provide an adequate trigger warning, to acknowledge how the film may feed into rape culture and consider the possibility of removing the film altogether. pic.twitter.com/Zk5q90Grjn