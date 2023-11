Guillermo 'Pirry' La Rotta sufrió accidente casero en el que casi pierde la vida

El pasado miércoles 1 de octubre el periodista Guillermo Artuto Prieto La Rotta, más conocido como 'Pirry', sorprendió a sus seguidores al publicar un video a través de su cuenta de Instagram en el que reveló que hace algunos meses sufrió un grave accidente casero en el que casi pierde la vida.

El deportista y presentador, de 53 años de edad, dio a conocer que la noticia del fallecimiento de Alejandra Villafañe lo llevó a hacer una reflexión sobre algunos aspectos de la vida.

"Me hizo reflexionar mucho sobre lo fugaz de la vida y las cosas de las que a veces me quejo. Eso me motivó a hablar de esto que me pasó hace unos meses. Hay una imagen que puede ser muy fuerte, solo una, que es la fotografía que me tomó mi hermana cuando me encontró casi muerto en el baño de mi casa el día que me tuvieron que coger 22 puntos en el parietal derecho", indicó Prieto La Rotta.

Puede leer: Alejandro Riaño lloró al revelar cambio que tendrá show de 'JuanPis González'

Asimismo, le reveló a su audiencia que se cayó de unas escaleras mientras arreglaba unas cosas en el baño de su casa y se golpeó la cabeza contra el suelo.

"Afortunadamente, y gracias al universo, mi hermana había venido a visitarme ese día. Llegó como a los 15 minutos de la caída y me encontró. Ella me decía que de mi cabeza salían chorritos de sangre. Casi me encuentran muerto", aseguró el documentalista.

'Pirry' se sincero con sus seguidores y les explicó que posteriormente de dicho accidente, pensó sobre lo cerca que estuvo de morir.

También lea: Papá del actor Sebastián Caicedo Falleció: "en casa papito"

"Cuando desperté y vi la magnitud de la herida me di cuenta de lo fácil que se te puede ir la vida. No tienes que estar haciendo un deporte extremo. A uno, a veces, se le va la energía y la vida pensando no en lo que uno podría tener o lograr, sino en lo que no se tiene", manifestó.

Finalmente, hizo una reflexión sobre las conclusiones a las que había llegado, e invitó a sus seguidores y a las personas en general a sentir menos autocompasión y más empatía por los demás.

"Mi propósito es menos látigo, menos autocompasión, más empatía y más agradecimiento sin perder la rebeldía cuando es justa", concluyó.