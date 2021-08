Guionista de 'Soy Leyenda' le tuvo que aclarar a los antivacunas que la película es ficción

De no creer, así fue la reacción de Akiva Goldsman cuando se topó con una serie de publicaciones en Twitter de los grupos que están en contra de la vacunación quienes citaban apartes de la película 'Soy Leyenda' -protagonizada por Will Smith y que tiene un escenario postapocalíptico- para argumentar su posición sobre el riesgo de los biológicos.

En las publicaciones indicaban que la vacunación había convertido a las personas en zombies cuyo único deseo era comerse entre ellos y así acabar con la raza humana.

Tras revisar lo dicho por varias personas antivacunas en dos reportajes hechos por The Washington Post y The New York Times el guionista se encontró que muchas personas temían vacunarse y convertirse en zombies, citando la trama de la película estrenada en el 2007.

En dichos reportajes se presentaba la opinión de las personas que temían correr la misma suerte que los personajes que perseguían a Will Smith.

"Las personas que se oponen a las vacunas han hecho circular ampliamente en las redes sociales esa afirmación sobre la trama de la película. Pero la plaga que convirtió a las personas en zombies en la película fue causada por un virus re-programado genéticamente, no por una vacuna”, reseñó el The New York Times en uno de los artículos.

Y es que aunque parezca un mal chiste, varios de estos grupos han presentado como uno de sus argumentos principales para no vacunarse el riesgo de convertirse en zombies, citando la película que a su vez está basada en la obra de Richard Matheson publicada en 1954.

Debido a esta situación, Avika Goldsman, respondió a uno de los apartes del reportaje en su cuenta de Twitter aclarando que la película es mera ficción. “Oh. Mi. Dios. Es una película. Lo inventé. No. Es. Real”, trinó.

Recientemente en los Estados Unidos se han propagado los memes y mensajes en los que aparece un foto de la famosa película en la que aparece el protagonista enfrentándose a un amenazante zombie con la leyenda: "Recuerda, la enfermedad no los hizo zombies, fue la vacunación".