Guitarra con la que Kurt Cobain tocó en el 'MTV Unplugged' será subastada

La guitarra se podrá ver a partir del 15 de mayo en el Hard Rock Cafe de Piccadilly Circus en Londres.

También se podrá contemplar a partir del 15 de junio en el espacio de Julien's en Beverly Hills, justo antes de la puja.

El lote a subasta de la guitarra de Cobain también incluye la funda original del instrumento, que el músico decoró con una pegatina del disco "Feel the Darkness" (1990) de la banda Poison Idea.

Con un tono mucho más íntimo que el de sus rabiosos y atormentados álbumes de estudio, el disco "MTV Unplugged in New York" recoge un concierto acústico que dio la banda en noviembre de 1993 para la cadena MTV.

Le puede interesar: Miley Cyrus contó por qué no muestra sus lujos en cuarentena como otras celebridades

El álbum se publicó en noviembre del año siguiente, unos siete meses después del suicidio de Cobain, y se convirtió en un éxito de crítica y ventas.

"MTV Unplugged in New York" fue el primer lanzamiento de Nirvana posterior a la muerte de Cobain y se ganó un puesto de honor dentro de la breve pero muy influyente discografía de este grupo, que incluye también los álbumes "Bleach" (1989), "Nevermind" (1991) e "In Utero" (1993).

En la subasta de Julien's en la que se pondrá a la venta la guitarra de Cobain también habrá otros objetos para los coleccionistas de música, como instrumentos, artilugios y curiosidades de todo tipo de estrellas como Prince, Paul McCartney, Jim Morrison, Johnny Cash, Elvis Presley o Michael Jackson.