“Hace años me sentía muy mal; por fin me diagnosticaron la razón": Ricardo Quevedo

Ricardo Quevedo, que tiene acostumbrados a sus seguidores a contenido humorístico en sus redes sociales, en esta ocasión sorprendió con una publicación en la que confesó que desde hace varios años viene lidiando con un problema emocional del que fue diagnosticado hace poco.

Mire aquí: 'Pa’ Quererte' y el video del gracioso blooper de Sebastián Martínez y Juliette Pardau

“Hace varios años que me sentía muy mal y no sabía la causa. Los últimos 15 días han sido muy importantes para mí, porque por fin me diagnosticaron la razón”, empezó escribiendo en la descripción de una fotografía en la que aparece con su bicicleta rodeado de montañas.

Le puede interesar: "Tengo derecho a salir adelante”: Epa Colombia pide que la dejen abrir sus peluquerías

Aunque el humorista no especificó si padece alguna enfermedad mental, varios de sus seguidores creen que se trataría de depresión.

“Hoy me escapé para pensar en todo lo que me ha pasado, en gran parte a raíz de eso. Toda la gente con la que la he cagado. Todos los errores que he cometido” detalló Quevedo, entre otras situaciones que expresó haber vivido durante los últimos años que le dejaron varios aprendizajes.

Finalmente, expresó que en los últimos días ha encontrado tranquilidad al estar siendo medicado y tratado profesionalmente para poder superar el problema que lo venía atormentando en los últimos años.

“Ya estoy muchísimo mejor, mucho más enfocado y mucho más tranquilo. Hasta ando más sonriente y todo (gracias al medicamento jajajaja). Vienen cosas grandes y ahora ya tengo las herramientas para enfrentarlas” terminó escribiendo.

Lea también: El coronavirus llegó a uno de los hijos de Ricardo Montaner