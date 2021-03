"Hace rato no llegaba una noticia así, un policía cumpliendo": Angélica Blandón sobre Edwin Caro

Los policías les pidieron una requisa. Uno de los ladrones le disparó a Caro. Carvajalino dio de baja a un delincuente y logró capturar al otro.

La muerte del policía ha conmocionado al país y por esa razón la opinión de Angélica Blandón ha resonado tanto en redes sociales. Varias personas se han ido hasta el cajón de comentarios en su cuenta de Instagram para dejarle sentidos mensajes de protesta: "Tu comentario desafortunado, que al parecer ya no esta [sic], da tristeza y desdibuja tu profesionalismo...es como si uno dijera que todas las actrices son drogadictas, prostitutas...que nuestros odios no secuestren nuestras palabras", le escribió una usuaria llamada @sonilara.

También le han escrito y enviado mensajes ofensivos, a lo que Blandón respondió con un tuit: "Hombres que no están de acuerdo con mi opinión me escriben, 'puta, ignorante, prepago, actriz de mierda, bruta.' Pero no, no son machistas".