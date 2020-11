¿Hailey Baldwin embarazada de Justin Bieber? La modelo desmiente los rumores

Después de que la revista US Weekly se prepara para publicar un artículo sobre el supuesto embarazo de Hailey Baldwin, la propia modelo estadounidense quiso desmentir los rumores de antemano con un contundente mensaje.

"Como ya me he enterado de la pequeña noticia que iban a sacar en US Weekly, ya se los digo yo: no estoy embarazada... Por favor, dejen de escribir noticias falsas sacadas de sus supuestas fuentes y céntrense en lo que es realmente importante: la elecciones", reseña la revista Glamour sobre lo dicho por Baldwin en sus historias de Instagram.

Hailey Baldwin, hija del actor Stephen Baldwin, es una de las modelos más populares del momento. Ha desfilado y protagonizado campañas para firmas como Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Jeremy Scott, entre otras.

También goza de buena popularidad en las redes sociales, nada más en Instagram acumula hasta el momento 30 millones de seguidores.