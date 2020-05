‘Halloween Kills’ es uno de los grandes proyectos cinematográficos más esperados de 2019 debido a la continuación que le dará al reencuentro de Michael Myers y Laurie Strode, tras los hechos vistos en ‘Halloween 2018’.

Aunque no se tiene certeza de cómo se desarrollará la industria del cine por culpa de la actual pandemia, la producción de la cinta mantiene la fecha de estreno de la nueva entrega, que será el 16 de octubre.

En medio de la espera del primer tráiler oficial de ‘Halloween Kills’, David Gordon Green realizó una breve dinámica con los fanáticos de la historia y respondió algunas inquietudes sobre la trama que tendrá el filme.

En esta actividad, el director habló de su trabajo con este proyecto cinematográfico y las escenas que componen el resultado final. A pesar de que señaló que su equipo continúa trabajando en algunos retoques del primer vistazo, sí confirmó que presentará la escena más violenta que ha desarrollado en este género.

“Esta es la escena más violenta que había dirigido desde Pineapple Express, pero luego Halloween Kills…”, escribió en un trino desde la cuenta oficial de la productora Blumhouse.

This is the most violent scene I had directed since Pineapple Express, but then Halloween Kills... #HalloweenAtHome — Blumhouse (@blumhouse) May 16, 2020

Violence takes on a whole new meaning in Halloween Kills #HalloweenAtHome — Andi Matichak (@andimatichak) May 16, 2020

De igual forma, Green aprovechó para sorprender a sus seguidores y revelar que en esta entrega 2020 podrán reencontrarse con la enigmática casa de Michael Myers, que fue donde todo comenzó en 1963.

Además de esta noticia, el director le pidió al público que se percaten de algunos detalles de la anterior película, ya que tomarán importancia en esta cinta. Uno de los ejemplos más claros fueron los personajes de la enfermera y el doctor que aparecieron en un cameo de Michael, mientras comenzaba su matanza.

Por último, los internautas tuvieron la oportunidad de observar los efectos especiales que utilizó la producción para recrear algunas de las muertes.

This is Lumpy's dad, work in progress, by the amazing Chris Nelson. #HalloweenAtHome pic.twitter.com/d1uxWlLFYf — Blumhouse (@blumhouse) May 16, 2020

Por el momento habrá que esperar a que sea publicado el primer tráiler y así conocer detalles de lo que será este regreso a Haddonfield y al emblemático hospital, en el cual se le hará un tributo a ‘Halloween II’ de (1981).