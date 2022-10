Halloween y por qué piden no disfrazarse de Jeffrey Dahmer

Sin embargo, en una de las plataformas más conocidas por los consumidores, pidieron no disfrazarse como este personaje, para no revivir el dolo de varias décadas atrás y no faltar el respeto a sus víctimas.

El asesino de dicha serie fue capturado en 1991, donde fue acusado por haber realizado desmembramiento, necrofilia, incluso canibalismo en por lo menos 17 hombres, donde dicen que también fueron victimas menores de edad en este caso.