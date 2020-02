Hanny Vizcaino reveló el consejo que le dio Sebastián Martínez para la actuación

‘Pa’ quererte’ se convirtió en la telenovela más vista por los colombianos actualmente, debido a la historia de Mauricio Reina y su hija Isabel Trujillo. Miles de personas se han familiarizado con las situaciones de la trama y la evidente química que existe entre los actores que la protagonizan.

Hanny Vizcaino, quien le da vida a Isabel en la producción del Canal RCN, habló recientemente en una entrevista con la revista 15 Minutos sobre su experiencia trabajando con el famoso actor Sebastián Martínez, quien le da vida al papá de su personaje en la historia.

Según afirmó la pequeña actriz al medio, compartir proyecto con la estrella colombiana fue una experiencia muy linda y bastante importante, pues ella jamás se imaginó que llegaría a actuar con alguien tan famoso como él.

En las palabras que brindó al medio, la joven protagonista de la telenovela aseguró que más allá de admirar a su compañero de set, lo que valoró de él fue un consejo que le dio para la actuación y que le quedó para toda su vida.

“El mayor consejo que me dio fue aprender a llorar en las escenas tristes y me dijo que había que meterle sentimiento para que todo me saliera muy bien”, relató Vizcaino sobre la preparación que tuvo para su tierno papel.

De igual forma, Hanny aprovechó este espacio para contar que su sueño es llegar a protagonizar una serie o una película de cine, debido a la gran experiencia que ha tenido en este proyecto. Su mayor referencia actoral es Karoll Sevilla, actriz de ‘Soy Luna’ y espera seguir creciendo en estos medios.

Es importante destacar que Vizcaino se ha convertido en la sensación de ‘Pa’ quererte’, gracias a su encanto, actitud y facilidad para interpretar ciertas escenas. En ocasiones se ha convertido en tendencia en redes sociales.