¿Harry estaría pensando en divorciarse de Meghan Markle? Crece el rumor

Ahora salió la medio hermana de Meghan, Samantha Markle, ha echarle más leña al fuego al declarar estar casi segura de que Harry se separará en poco tiempo, porque no soporta más lo que ha vivido a raíz de que se fue de la familia real inglesa a California.

Samantha, quien es psicóloga de profesión, afirmó en entrevista con TMZ que la pareja se va a divorciar si no reciben una asesoría de inmediato y si además no se retractan de lo dicho en esa entrevista que causó una profunda crisis al interior de la monarquía británica, la cual no se veía desde la muerte de la Princesa Diana, madre de Harry.

Lea También: Epa Colombia no se rinde: "Voy a montar una peluquería en el norte de Bogotá"

Acusó a su Meghan de mentirosa y manipuladora, esto último es la razón por la que afirma que Harry le pedirá el divorcio. Sin embargo, sus palabras están alejadas quizás de la realidad porque poco contacto o nada tiene esta mujer con Meghan y ni siquiera conoce a Harry.

Aunque los medios internacionales le han dado trascendencia a estas declaraciones, lo cierto es que Meghan ha repetido en varias oportunidades que no tiene contacto con la familia de su padre hace décadas.

De hecho con su padre, Thomas Markle perdió contacto desde el matrimonio con Harry luego de comprobar que su padre era quien estaba entregando información a los medios sensacionalistas sobre la vida privada de ella.

Lea También: Explosivas declaraciones de Meghan y Harry son un misil para la realeza: experto

Después de la entrevista, uno de los primeros en pronunciarse fue su papá, quien criticó a su hija por dar esas declaraciones contra la monarquía. En su pronunciamiento confirmó que él no conoce ni a Harry ni a su nieto Archie y menos a algún miembro de la familia real, no obstante, esto no ha sido impedimento para que la familia de Meghan entregue versiones a medios.

La pareja durante la entrevista se mostró fuerte y con mucho amor, además anunciaron que su segundo hijo será una niña.