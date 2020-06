Recientemente, el mundo se paralizó luego de que la Policía de Estados Unidos cometiera una injusticia en contra de un ciudadano afroamericano en medio de un procedimiento. Según se informó, Derek Chauvin, integrante de las autoridades, fue acusado de causarle la muerte a George Floyd, tras colocarle su rodilla en el cuello.

Ante este hecho, en varias ciudades del país se llevaron a cabo fuertes protestas en contra de la Policía, las cuales resultaron en enfrentamientos lamentables y llenos de violencia. Algunas personas que manifestaron fueron detenidas y puestas bajo control de las autoridades.

Le puede interesar: "Nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista": Rosalía sobre muerte de George Floyd

Por esta razón, actores como Steve Carell y Seth Rogen decidieron reunir y realizar donaciones para ayudar a pagar las fianzas de las personas detenidas en estos hechos, como un gesto de solidaridad por las injusticias.

Harry Styles, famoso cantante y exintegrante de One Direction, se quiso unir a esta idea y aseguró a través de sus redes sociales que también enviará una suma de dinero que beneficie a estos protestantes.

En su cuenta oficial de Twitter, el artista internacional compartió una imagen con la frase “Black Lives Matter” y escribió algunas palabras sobre estos hechos que van en contra de los derechos humanos y la estabilidad de un país que se encuentra viviendo uno de sus peores momentos.

Lea además: ‘Anonymous’ aseguró que la princesa Diana habría sido asesinada

“Hago cosas todos los días sin miedo, porque soy privilegiado, y todos los días porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, debemos ser antirracistas. El cambio se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los detenidos”, afirmó la estrella musical sobre este gesto que tuvo con las mentes detrás de las protestas.

I do things every day without fear, because I am privileged, and I am privileged every day because I am white.



Being not racist is not enough, we must be anti racist.

Social change is enacted when a society mobilizes.

I stand in solidarity with all of those protesting. pic.twitter.com/45MSXAWEJl