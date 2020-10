El cantante británico, Harry Styles, se llevó el Premio Billboard Chart Achievement como artista más importante en redes sociales. Sin embargo, la celebridad de26 años de edad no asistió a la ceremonia.

Es de mencionar que, esta es la única categoría en la que los fanáticos podían votar y el nombre de del cantante se mantuvo como tendencia en Twitter.

YOU voted and @Harry_Styles is the winner of the Billboard Chart Achievement Award! #BBMAs pic.twitter.com/UsnEc3Wrxl